تمارين رياضية لتقوية القدم وتوصيل الدم للعضلات

قدم برنامج " صباح البلد " الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، ومن تقديم الإعلامية هند النعساني، على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد 3-9-2023، مجموعة من تمارين رياضية لتقوية العضلة القدم، ولرفع مستوى اللياقة البدنية، وتوصيل الدم للعضلات باستخدام الـ “ ستيب ” .

وكشفت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن كل يوم في الصباح، يجب عمل بعض التمارين الرياضية، وأن ذلك سيكون في مدة 10 دقائق يوميًا.

ولفتت إلي أن تلك التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب، وطالبت الجميع بـ ممارسة الرياضة، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.