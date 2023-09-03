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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير عبد الفتاح: الدولة مهتمة بصحة الإنسان رغم الظروف الاقتصادية المؤثرة على العالم

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن الدولة مهتمة بـ صحة المواطنين، موضحا أن صحة الإنسان تعني رأس المال الاجتماعي و البشري.


وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم هند النعساني، أن الدولة قدمت الكثير من المبادرات الرئاسية، وذلك لحماية الإنسان من الأمراض.


وأوضح أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، تعني رفع العمر الافتراضي للشخص، وأن هذا يجعل الشخص ثورة بشرية، بدلا من كونه عبء، فالشخص الذي يتعرض لـ مرض يكون عبء، لآنه يحتاج لـ العلاج، ولكن في حالة القضاء على المرض من البداية، يجعل الشخص منتج.

ولفت إلي أن الدولة تبدأ بعالج المرأة ، من البداية، والحامل، فعلاج المرض من البداية يكون أسهل، في القضاء عليه، بدلا من ترك المرض.


وأشار إلي أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تؤثر على العالم، ولكن الدولة، لن تتوقف عن دعم المبادرات الصحية.
 

بشير عبد الفتاح صحة المواطنين صدى البلد صباح البلد هند النعسانى

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