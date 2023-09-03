بشير عبدالفتاح: الحوار الوطني خارطة طريق لمستقبل مصر

أكد بشير عبدالفتاح، الكاتب الصحفي أن هناك رعاية رئاسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني وجلساته، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تشهد جدية كبيرة وهو ما ظهر خلال الجلسات الأولى بكافة المحاور التي تم مناقشتها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد" أن الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق لمستقبل مصر، وإعادة هيكلة الواقع المصري على كافة الأصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ومختلف القضايا، لافتا إلى أن الحوار الوطني يناقش كل ما يخص مستقبل الدولة المصرية.



وتابع أن الحوار الوطني يعبر عن آراء ونبض الشارع المصري، مبينا أن كل المناقشات يتم رفعها إلى الرئيس السيسي لتبدأ ترجمتها لسياسات وتشريعات وكل الجوانب والقضايا التي تخص المواطن المصري.



ونوه بأن الرئيس السيسي، يولي اهتماما كبيرا بجلسات الحوار الوطني ولم ينتظر لحين انتهاء جلساته للبت في النتائج وهو ما حدث فيما يخص المقترحات والمطالب بشأن الانتخابات وأن تكون بإشراف قضائي، وهناك ملفات أخرى منها لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المحكوم عليهم والاستجابة إلى القوى والأحزاب السياسية، كذلك استراتيجية حقوق الإنسان وأوضاع الحريات.



