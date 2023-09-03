ناقد رياضي: دوري السوبر الأفريقي بطولة "ملهاش لازمة" وعاملة ضغط بدون داعي

أكد محسن لملوم الناقد الرياضي، أن بطولة دوري السوبر الإفريقي، لا تستحق الهالة الكبيرة التي حدثت حولها، قائلا: «ملهاش لازمة»، كما أنها لا تستحق هذه الضجة والأزمة التي ظهرت من ورائها.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن توقيت إقامة البطولة غير مناسب، لكنها بطولة رسمية من الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هناك حالة من عدم التفكير والتركيز في قراراته وتحوم حوله العديد من التكهنات.

وأشار إلى أن جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو المتحكم في الاتحاد الإفريقي، وهو ما حدث أيضا في دوري السوبر الأوروبي وإجبار الفرق الكبرى على المشاركة وإلا التعرض لعقوبات كبيرة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي، أخذ من القارة السمراء حقل تجارب لهذه البطولة، لافتا إلى أن النادي الأهلي ليس سببا في الأزمة الحالية بشأن تحديد مواعيد المباريات.

كما أكد أن بطولة دوري السوبر الإفريقي، سببت أزمات كبيرة في الساعات الماضية بشأن مواعيد مباريات النادي الأهلي المحلية، قائلا:« بطولة عملت ضغط بدون أي داعي».

