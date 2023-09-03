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رئيس التحرير
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محافظات

المركز التكنولوجي بإهناسيا يحصل على المركز الأول في التقييم الشهري لمستوى الأداء

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف، التقرير الشهري للجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك بهدف المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية وضمان تفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة وتقديم التسهيلات اللازمة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. 

وتضمن التقرير الذي عرضته المشرف العام على المراكز التكنولوجية داليا فيض الله، المرور على المراكز التكنولوجية الــ 8 (بني سويف- ناصر- الواسطى- الفشن- سمسطا- ببا- إهناسيا- ديوان عام المحافظة)، وذلك تحت إشراف مباشر من  الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، ورئيس اللجنة اللواء حازم عزت، السكرتير العام.

كما تم اختيار مركز تكنولوجي إهناسيا كأفضل مركز خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بناءً على عدد من المعايير التي تم وضعها لقياس مؤشر أداء الخدمات والتعامل مع المواطنين والالتزام بالتسهيلات وتذليل العقبات في إطار القانون واللوائح وغيرها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير لتلافي عدد من السلبيات التي رصدتها اللجنة والتي تؤثر بالسلب على مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد على المتابعة المستمرة واليومية لمستوى تقديم الخدمات وتذليل أية عوائق أمام المواطنين للحصول على الخدمات في سلاسة ويسر في إطار تطبيق القانون.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية باتخاذ اللازم نحو تحفيز العاملين بالمركز التكنولوجي بإهناسيا، وذلك بهدف التشجيع على التميز في الأداء وبذل مزيد من الجهد لتقديم الأداء التنفيذي المميز.

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تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم شكل اللجنة، برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وداليا فيض الله، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية (مقرر اللجنة)، وضمت عضوية كل من إسلام حسن، وحكمت كامل، وهيثم محمد، وعصام نادي، وعادل سمير، ومحمد مدبولي، ودينا عمر، ومصطفى محمود، ووليد عبد العظيم، ومحمد كمال لتختص اللجنة بمتابعة المراكز التكنولوجية والتفتيش والمراجعة وتقييم الأداء بها.

 

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