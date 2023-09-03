الأوقاف تكرّم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي بالجيزة وقنا

أقامت مديرية أوقاف الجيزة، احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الشرقي بسقيل التابع لإدارة أوقاف أوسيم، بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.

البرنامج الصيفي للطفل حجر الأساس في بناء الوعي الرشيد

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية،

كما أقامت احتفالية أيضا بمسجد عبد العزيز العلي التابع لإدارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور الدكتور أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ أيمن محمود مدير إدارة أوقاف بولاق الدكرور والمفتشين والأئمة، والواعظة رحمة رشاد.

كما أقامت مديرية أوقاف المنوفية احتفالية بمسجد سيدي عز الدين - تلا، بحضور الشيخ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا.

كما أقامت مديرية أوقاف قنا احتفالية بمسجد حيدر التابع لإدارة أوقاف الغربي بهجورة، بحضور الشيخ أحمد الرفاعي مدير الإدارة، والشيخ سيد عبد الراضي إمام وخطيب المسجد.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل حجر الأساس في بناء الوعي الرشيد، وأن الطفل هو الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن ثقافة الطفل هي اللبنة الأولى لثقافة الإنسان والمجتمع، وأن تكنولوجيا المعلومات أحد أهم وسائل تربية الطفل.

أحكام وآداب البيع والشراء

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، أقيمت مساء السبت 2/ 9/ 2023م، بعد صلاة المغرب: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "أحكام وآداب البيع والشراء"، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بمسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بمسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بمسجد رمضان شحاته، ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بمسجد مصطفى محمود، ومسجد الحصري.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بمسجد الإيمان، ومسجد الصديق، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد الرحمن الرحيم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوات بمسجد الحاج عبد العال، ومسجد آل القاضي، ومسجد القروعه.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوات بمسجد النفيس.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوات بمسجد الهلالي.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بمسجد المطار.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوات بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوات بمسجد علي أغا.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوات بمسجد الرفاعي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوات بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوات بمسجد فريد المصري، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد قباء.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوات بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوات بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوات بمسجد البساتين الكبير.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوات بمسجد الشريف، ومسجد البرهامي، ومسجد الخياط.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بمسجد نعمة الله.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوات بمسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوات بمسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوات بمسجد الجامع، مسجد العليمي.