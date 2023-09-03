نص مليون جنيه بدون شروط .. قروض ميسرة لأصحاب المعاشات

تسعي الدولة إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين والتي من بينها تقديم قروض ميسرة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات حيث يتعرض الكثير منهم إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قروض والتي تحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها.

قروض ميسرة لأصحاب المعاشات

ويوفر البنك الزراعي المصري قروض ميسرة وذلك لدعم أصحاب المعاشات حيث يمكن للموظفين الحصول على قرض تصل قيمته إلى مليون جنيه، وفترات سداد حتى 10 سنوات، سواء بضمان تحويل الراتب أم لا، وفائدة القرض 24.25% متناقصة، أي ما يعادل 13.47%.



قروض ميسرة للبنك الزراعي

ويمكن الحصول علي القرض الشخصي لأصحاب المعاش من البنك الزراعي بضمان تحويل المعاش على البنك، والذي يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وبفائدة متناقصة 24.25% وهي تعادل 13.47% ثابتة.

ويمكن أيضا الحصول علي قرض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع والتي تسمي قروض مضمنة أو قرض بضمان الوعاء المكتتب فيه لدى البنك، حيث يصل التمويل إلي 90% من قيمتة الشهادة على سبيل المثال، والفائدة 2% زيادة عن سعر العائد على الوعاء، بفترات سداد حتى 10 سنوات.

قرض باب رزق من البنك الزراعي

أما بالنسبة للمهن الحرة من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة يمكنهم الحصول علي قرض باب رزق وذلك بفائدة 12.25% ولا يحتاج القرض لتقديم ضمانات مثل تحويل مرتب أو غيره، بفترات سداد من 6 إلى 12 شهر، وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف.



كما يتيح البنك الزراعي المصري تقديم قروض ميسرة لأصحاب المعاشات بتمويل يبدأ من 5 آلاف حتى 500 ألف جنيه مع ضرورة توافر مجموعة من الإجراءات.

الإجراءات اللازمة للحصول على قرض البنك الزراعي



يشترط أن يكون جنيه الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها حيث تصل فترة للسداد لـ 10سنوات كما أنه يتم تقديم تسهيلات في السداد ويصل مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.



ومن أجل الحصول على القرض يلزم تقديم المستندات المطلوبة للتقديم والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومى سارية وتعهد بتحويل المعاش وتقديم إيصال مرافق حديث.