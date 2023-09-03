7.7 مليار دولار استثمارات.. وفاء علي: إيني الإيطالية تقدم نموذجا ناجحا للشراكة

علقت وفاء علي أستاذ الاقتصاد، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وقالت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الشركات الإيطالية وبالأخص شركة إيني تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر داخل الأسواق المصرية.

الشركات الإجنبية

وأكدت أستاذ الاقتصاد، أن شركة إينى الإيطالية تقدم نموذجا ناجحا للشراكة، تنظر إليه دول العالم باحترام، لافتة إلى أن الشركات الناجحة مع الشركات الأجنبية داخل السوق المصرية يكشف استراتيجية الدولة الناجحة.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن قطاع الطاقة في مصر، مر بتحديات كبيرة، ورغم ذلك حقق العديد من النجاحات إضافة للناتج القومي المحلي.

من جهته، أعرب رئيس شركة "إيني" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.