مبابي وديمبيلي يقودان باريس سان جيرمان أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة أولمبيك ليون، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ماركينيوس، سكرينيار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتنها، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو، عثمان ديمبيلي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز العاشر برصيد ١٠ نقاط من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق ليون في المركز السادس عشر بنقطة واحدة.