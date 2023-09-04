مصطفي كامل يتوعد الليثي ورضا البحراوي ويعلن عقوبة بيكا..ويكشف رد فعل تركي آل الشيخ علي حفل محمد الحلو

ناقش الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، العديد من الموضوعات الهامة خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى كما أعلن عن عقوبات رداعة لمطربي المهرجانات ونرصد لكم أبرز التصريحات:

مصطفى كامل يتوعد الليثي ورضا البحراوي على الهواء: اللي جاي انضباط

كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن سياسته في التعامل مع مطربي المهرجانات، حيث أشار إلى أنه منح البعض منهم الفرصة لتحسين سلوكهم وأدائهم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر صدي البلد، أن هذا النوع من الأداء غير مقبول ولا يتناسب مع تقاليد وقيم المجتمع المصري، مقلداُ رضا البحراوي والليثي:" البحراوي بيقول إحنا أبطالها لحد ما نبطلها هو والليثي، وهذ كلام خارج سياق الغناء، والفترة الجاية لازم يكون فيه انضباط.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى كامل أن انضباط الفن المصري، يبدأ من نقابة المهن الموسيقيين، وأن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق، ويتعدى على قيم وتقاليد الشعب المصري.

وشدد على أهمية احترام الفنانين للجمهور، وتقديم أداء فني محترف ولائق، يرضي محبي الموسيقى.

مصطفى كامل: منح مالية لكل أعضاء نقابة الموسيقيين لهذا السبب

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة تعتبر واحدة من أكبر النقابات الفنية في مصر، حيث تضم أكثر من 74 ألف عضو، ويشترك فيها العديد من الفرق الفنية في جميع أنحاء البلاد؛ مما يجعلها تواجه العديد من التحديات والمشكلات.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الفنانين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهودها في زيادة المعاشات الشهرية لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

مصطفي كامل عن منع الفنانة سارة زكريا من الغناء:إعتذارها مرفوض

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل تداولتها وسائل الإعلام حول فيديو للفنانة اللبنانية سارة زكريا، الذي تضمن استخدامها للغة وعبارات غير لائقة وغير مناسبة للجمهور المصري. وأكد أنه تم استدعاء الفنانة سارة زكريا، وأنها أبدت نيتها للإعتذار عن الكلمات التي قالتها في الفيديو.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الاعتذار الذي تقدمت به الفنانة تم رفضه، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها تشمل منعها من الغناء في مصر نهائيًا. وشدد على أن هذا النوع من الأداء غير مقبول ولا يتناسب مع تقاليد وقيم المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية احترام الفنانين للجمهور وتقديم أداء فني محترف ولائق يرضي محبي الموسيقى.

بتر نهائي.. تحذير عاجل من مصطفي كامل لمطربي المهرجانات

وفي هذا السياق، تم توجيه تحذير لفنان واحد بسبب استخدامه لعبارات غير لائقة في أغانيه، مضيفا:" بدأت المذبحة في صفوف الأعضاء وبتر نهائي لكل من يتجاوز ويقول ألفاظ غير لائقة"

وأضاف كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق ويتعدي على قيم وتقاليد الشعب المصري، وذلك للحفاظ على انضباط الفن المصري وجودته.

رد فعل تركي آل الشيخ في حفل محمد الحلو.. بعد عمار يا سعودية

أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاجئه بمداخلة المستشار تركي آل الشيخ في حفل محمد الحلو. وقد قام تركي آل الشيخ بقطع الحفلة لتهنئة الحلو داخل الحفل وعلى الهواء مباشرة.

وخلال تلك المداخلة، ألقى تركي آل الشيخ كلمة تهنئة للفنان محمد الحلو، حيث أشاد بأدائه ونجاحه، وأكد أهمية الفن كوسيلة للتواصل والتقريب بين الشعوب. كما قال: "الناس عتبوا عليك عشان قولت عمار يا سعودية، طيب عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا أمة يا عربية".

مصطفي كامل يكشف تفاصيل الخلاف بين علي الحجار ومدحت صالح

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل الخلاف بين مدحت صالح وعلي الحجار، موضحاً أن هذه المشكلة تنشأ من رغبتهما في الاهتمام بتراث مصر الفني، بدءًا من الفنان سيد درويش.

وأوضح خلال مكالمة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أن هذا الخلاف يبرز التفاني والاهتمام العميق لدى الفنانين بإحياء وصون التراث الموسيقي المصري.

وأكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن هذا الخلاف ليس بسبب أغنية معينة يرغب كل منهما في أدائها، بل هو بغرض تقديم مشهد فني أكثر تطورًا ورقيًا لمصر، وهو هدف نبيل وسامي.

وتابع: "عندما تواصلوا معي، كنت في حيرة من أمري، كيف يمكنني أن أفصل بين اثنين من أساتذتي وأخوتي في عالم الموسيقى؟"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع مدحت صالح وأخبر علي الحجار أن هذا الموضوع ليس من اختصاص النقابة.