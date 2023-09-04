انهيار سقف غرفتي منزل في سوهاج

شهدت قرية آبار الوقف دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، إنهيار جزئي بمنزل مكون من طابق واحد، مُشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية؛ إثر قدم المنزل وتهالكه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانهيار جزئي بمنزل مكون من طابق واحد، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انهيار سقف غرفتين بمنزل مكون من طابق واحد، ومُشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، مِلك المدعو (إبراهيم ح.ف.ع- 30 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.