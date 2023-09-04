أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، فبعد أن هبط سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في مصر إلى أقل من 2200 جنيه عاود الارتفاع مجددا.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية. وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

يبحث الكثير يوميا عن نشرة الأرصاد الجوية والتي تشمل حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة على البلاد ، في الأيام الأولى من شهر سبتمبر والتي شهدت تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة.

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي كل ما يحتاجه الشخص في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنها الآلاف يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.