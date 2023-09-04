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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل | 4 أسماء لمرشحين لانتخابات الزمالك.. وحازم إمام مفاجأة

حازم إمام
حازم إمام

أكد الكابتن عفت نصار نجم مصر والزمالك السابق، أن رموز الزمالك اجتمعت، من أجل الحديث عن مصلحة نادي الزمالك، معلقًا :" أشعر بالفجر بعد جلسة نجوم الزمالك في منزل أيمن يونس.. وفخور بـ مقابلة النجوم الكبار".

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وأضاف  الكابتن عفت نصار، خلال قناة الحدث اليوم، أن الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق، تواجد في الاجتماع، وخالد جلال، مدحت مكي، ونجوم كثيرة.

ولفت إلي أن غدًا الثلاثاء سيكون هناك اجتماع في نادي الزمالك، وأنه حتى الآن هناك 4 مرشحين لانتخابات نادي الزمالك.

الكابتن فاروق جعفر

 

وأشار إلي أن الأسماء هي: الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق و منتخب مصر، والكابتن هشام يكن، وأيمن يونس، وحسين السيد".

وأوضح أن الاتفاق سيكون على ترشح واحد أو أثنين، وبعد ذلك ستقوم رموز الزمالك بالوقوف خلفهم.

وكشف أن الكابتن حازم إمام، أعلن أنه لن يرشح نفسه لـ الانتخابات، لأنه قال إن هذه الفترة تتطلب أشخاصا رأس ماليين، وذلك من أجل تسديد ديون النادي، وأن هذه الفترة ليست فترته.

الزمالك رمز الزمالك عفت نصار أيمن يونس حازم امام

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