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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يُجهز شكوى ضد الزمالك .. تفاصيل

الزمالك ضد بيراميدز
الزمالك ضد بيراميدز

يُجهز نادي بيراميدز شكوى في الوقت الحالي ضد نادي الزمالك، بسبب مستحقات صفقتي نبيل عماد دونجا وعمر جابر ثنائي الفريق.

بيراميدز يشكو ضد الزمالك

ووفقا لبرنامج "+90" على قناة النهار: فإن بيراميدز لم يحصل على مستحقات الصفقتين حتى الآن، وسوف يشكو الزمالك في اتحاد الكرة".

ويخوض فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو، مرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

ويستعد الزمالك بقيادة أوسوريو لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وسينتظم الفريق الأبيض في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي اليوم الإثنين.

الزمالك بيراميدز الكونفدرالية نادي بيراميدز كارلوس أوسوريو

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بيراميدز يُجهز شكوى ضد الزمالك .. تفاصيل

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