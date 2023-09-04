بيراميدز يُجهز شكوى ضد الزمالك .. تفاصيل

يُجهز نادي بيراميدز شكوى في الوقت الحالي ضد نادي الزمالك، بسبب مستحقات صفقتي نبيل عماد دونجا وعمر جابر ثنائي الفريق.

بيراميدز يشكو ضد الزمالك

ووفقا لبرنامج "+90" على قناة النهار: فإن بيراميدز لم يحصل على مستحقات الصفقتين حتى الآن، وسوف يشكو الزمالك في اتحاد الكرة".

ويخوض فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو، مرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

ويستعد الزمالك بقيادة أوسوريو لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وسينتظم الفريق الأبيض في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي اليوم الإثنين.