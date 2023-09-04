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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جلسة زيزو ووالده مع مسؤولي الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تفاصيل جلسة أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ووالده مع مسؤولي القلعة البيضاء.

 

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس2: في الفترة الماضية حدثت أكثر من جلسة بين والد زيزو، ومسؤولي الزمالك. 

 

وأضاف: “بالأمس كانت هناك جلسة بين والد زيزو، ومسؤولي الزمالك وحضر زيزو، الجلسة، موضحًا: والد زيزو، كان حصل على وعد من أحد رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك، هذا الوعد له علاقة برقم هيدفع لزيزو، مع تعديل في العقد، ولكن لم يتم تنفيذ الوعد”. 

 

 

وأضاف: زيزو، له 10.5 ملايين جنيه مستحقات قديمة لدى نادي الزمالك، في جلسة الأمس، مسؤولو الزمالك، قالوا لزيزو( في 5.5 ملايين جنيه متجنبين بتوعك)، والد زيزو، قالهم لأ، احنا لينا 10.5 ملايين جنيه مش 5.5 ملايين جنيه. 

 

احمد مصطفى زيزو ابراهيم فايق نادي الزمالك مسؤولي الزمالك

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