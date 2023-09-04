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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالقليوبية: تجهيز معارض "أهلا بالمدارس" لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

صدى البلد

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.


وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أنه خلال أيام سوف سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

اتحاد العام للغرف التجارية اهلا بالمدارس الدكتور محمد عطية الفيومي الاتحاد العام للغرف التجارية بيع الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة

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