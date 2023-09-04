تدريبات تأهيلية منفردة بمران الزمالك لعمرو السيسي

خضع عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي.

وأدى عمرو السيسي تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من اجهاد عضلي.

وخاض لاعب وسط الفريق تدريبات تقوية، وبعدها أدى عمرو السيسي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم، ولم يشارك في الفقرة الفنية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.