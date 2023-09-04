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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة مشروعات للفئات الأولى بالرعاية في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


 

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعض نماذج لمشروعات تنموية صغيرة تم تنفيذها  ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستى حياة كريمة وأبوهشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جاء ذلك في مستهل زيارته" اليوم" لمركز  الواسطى، لحضور احتفالية لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، وفي حضور :النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مؤسسة أبو هشيمة الخير، اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان الأستاذ مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة،الدكتورمحمد جبر _معاون المحافظ _منسق عام حياة كريمة ببني سويف ،الدكتورة  إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، الأستاذ حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، الأستاذ ربيع محمد ، الأستاذ  محمود حلمي مديري مشروعات الأورمان ببني سويف

بدء العمل بعيادة الصحة المدرسية للتأمين الصحي "2" في مدينة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمواجهة وإزالة التعديات

وخلال زيارته قرية زاوية المصلوب، تفقد المحافظ بعض المشروعات التي تم تمويلها في إطار المبادرة ، والتي شملت مشروعاً  تنموياً صغيراً لتصنيع وبيع المنظفات ومستلزمات الغسيل، وآخر لمحل ترزى "حياكة"، فضلاً عن مشروع لتصنيع الموبيليا والأثاث، وتبادل الحوار مع الشباب والمواطنين أصحاب المشروعات ، حيث  تم دعم كل مشروع منها بمبلغ 15 ألف جنيه "قرض حسن"، يليها 15 ألف جنيه دفعة ثانية "منحة لاترد" بعد تقييم المشروع ونجاحه،لتحفيز أصحابها على الاستمرارية ،وتحقيق هدف التمكين الاقتصادي التى تعمل عليها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، من خلال تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وفتح مشروعات توفير فرص عمل مباشرة و غير مباشرة.وتوفير سبل الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة وتوجيهات القيادة السياسية بتعدد مصادر تمويل المشروعات، خاصة مشروعات الشباب في مختلف المجالات التجارية والإنتاجية.، لاسيما أن المشروعات الصغيرة أحد أبرز قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، منوها عن أهمية  توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أخرى قائمة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 2030 في إطار توجه الدولة لدعم ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة

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