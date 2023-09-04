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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلاق قليوب بدأ حياته الزوجية بجريمة وتخلص من زوجة شقيقه.. تفاصيل

الحلاق تخلص من زوجة
الحلاق تخلص من زوجة شقيقة

بدأ الحلاق التجهيز لحياته الزوجية الجديدة بجريمة التخلص من زوجة شقيقة، بغرض سرقتها والانفاق علي مصاريف الزواج، بدلا من ان يعمل ويجد ليبدأ حياته الزوجية بالخير والبركة ، هداه تفكيرة الي قتل وسرقة زوجة شقيقة ليكمل زيجته.

أحداث الواقعة

في دائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية،  تدور أحداث الجريمة التي راحت ضحيتها ايمان م.ع، حيث  كشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أن المتهم "حسن ك س"، 29 سنة، حلاق، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب قام بالتعدي على المجني عليها زوجة شقيقة وقتلها بقصد سرقتها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، ونفاذا لذلك أعد سيارة نقل، وذلك لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته، وقام بالتربص لها في أماكن ترددها وعند إبصاره إياها قام باستيقافها حال ترجلها درج العقار محل الواقع، زاعما برغبته بالتحدث معها بأمر ما، مستدرجا إياها داخل الشقة وقام بخنقها بيده فسقطت أرضا فقام بأخذ عصا ملقاة أمامه وقام باستكمال الخناق عليها حتي لقيت مصرعها.

وأوضحت التحريات، أنه عندما تأكد المتهم من أن المجني عليها فارق الحياة قام بتجريدها من مصوغاتها الذهبية، ووضع الجثة داخل قطع قماشية ووضعها داخل السيارة النقل، وألقى بالجثة بمصرف إسكندر بقرية أبو سنة، وفر هاربا من مكان الواقعة حتي تم ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4004 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن ك س"، 29 سنة، حلاق، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجني عليها "إيمان م ع"، ربة منزل، وزوجة شقيقه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتربص لها في المكان الذي نفذ به جريمته، وأعد لذلك الغرض سيارة نقل لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته.

واستطرد أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري، ألا وهي قيام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مبررا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالإعدام شنقا للمتهم ،  بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه. 

حلاق قليوب حياته الزوجية التخلص من زوجة شقيقة القليوبية

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