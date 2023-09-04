بـ 4000 جنيه.. فرص عمل خالية للشباب قدم الان

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارة القوى العاملة، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية للوزارة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين، في إطار توفير حياة كريمة، وتماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة البطالة.

الشركات المتاحة بها الوظائف الخالية

وظائف خالية في شركة «السلام»



عدد 4 مندوبي سائق (رخصة مهنية)، لحاملي المؤهلات المتوسطة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، راتب 5400 جنيه وتأمين اجتماعي وصحي.

وظائف خالية في شركة «ابن سينا فراما للأدوية»



عدد 5 وظائف خالية لـ محضر أدوية براتب 3300 جنيه، شريطة أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.

وظائف خالية في شركة «جولدن جروب للمنتجات الإسفنجية»

عدد 3 فرص وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العُليا أو المتوسطة، وذلك للذين تتراوح أعمارهم بين الـ30 عامًا والـ35 عامًا من الذكور أو الإناث

براتب يتراوح بين 3000 جنيه و4000 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، في التخصصات التالية:

1 فني سلامة وصحة مهنية.

2 عامل خدمات.

وظائف خالية في شركة «مصر لتأمين الحياة»



عدد 30 فرصة وظائف خالية لـ مسؤول تمويل براتب 3000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال من الجنسين، ولا يقل عمره عن 23 ولا يزيد على 35.

الشركات المتاحة بها الوظائف الخالية

عدد 15 فرصة خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أرابياتا للأغذية والمشروبات وإداره المطاعم، وعدد 4 فرص خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تفويلة.

طريقة التقديم لـ الوظائف الخالية

توفر شركة «تفويلة» عددًا من فرص الوظائف الخالية خلال اليوم التوظيفي المفتوح الخاص بها، وتشمل تلك الفرص ما يلي:

مديري فروع. مساعدي مديري فروع. شيفات غربي (كبدة وسجق).

أماكن العمل بـ الوظائف الخالية

- مصر الجديدة. - ألف مسكن. - فيصل. - الدقي. - وسط البلد. - أكتوبر. - بنها. - المنصورة. - الزقازيق. - طنطا.

شروط الوظائف الخالية

- جميع المؤهلات. - أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا. - تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف الخالية

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة. - عدد ساعات العمل 10 ساعات منها 1 ساعة راحة. - عدد 1 يوم أجازة في الأسبوع. - زيادات سنوية. - تأمين اجتماعي.