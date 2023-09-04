محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحوار المجتمعي حول احتياجات ومطالب الأهالي بقرى الواسطى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات الحوار المجتمعي ،الذي عقدته المحافظة ،للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالى قرى مركز الواسطى في القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية استماع وإمكانية ادراجها ضمن الخطط المستقبلية للمحافظة ، وكذلك ادراجها ضمن مشروعات حياة كريمة.

وذلك في حضور : بلال حبش نائب المحافظ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف،الأستاذ حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، ولفيف من القيادات الطبيعية من عمد ومشايخ قرى المركز وقادة الرأي والشخصيات المجتمعية وجموع من المواطنين.

وفي مستهل كلمته تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيا المولى عزوجل أن يعيد تلك الذكرى العطرة على الشعب المصري عامة و أبناء المحافظة خاصة بكل الخير والبركة ، وأن يديم علينا مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

تقدم المحافظ بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،لإطلاقه مبادرة"حياة كريمة"، لاسيما وأن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة تقدم حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت منها تلك القرى على مدار سنوات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في قطاعات ومرافق خدمية من من محطات مياه وصرف،غاز، كهرباء، اتصالات ،مجمعات خدمية وزراعية وصناعية، وتعليمية ووحدات صحية،ورصف للطرق والكباري، وتأهيل وتبطين الترع، ومشروعات تنموية للأسر، ضارباً المثل بتغير الوضع في قرية الحمام مركز ناصر،والتي عانت من المياه الجوفية،ولكن بعد دخول مشروع الصرف الصحي تغير الحال للأفضل وهو ما ينطبق على كافة قرى مركزى ناصر وببا بالمرحلة الأولى من المبادرة التي غيرت وجه الصعيد بعدما عانى من الإهمال والتهميش على مدار عهود سابقة ،حيث تحولت بنى سويف من محافظة طاردة إلى محافظة جاذبة للاستثمار على الصعيد المحلى والدولى ووفرت آلاف من فرص العمل لأبنائها،لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل مراكز : بني سويف ، الواسطى ، الفشن.

واستعرض المحافظ بعضاً من المشروعات والاستثمارات التي حدثت على أرض بني سويف"بعد مضي نحو 10 سنوات" مثل المصانع والشركات العالمية التي تحتضنها المحافظة منها :مصنع شركة سامسونج العالمية التي باتت تصنع التابلت المدرسي الذي يوزع على مدارس الجمهورية وذلك من خلال مصنعها في منطقةكوم أبوراضي الصناعية ،بجانب مجموعة العربي للأجهزة المنزلية والكهربائية ، واستثمارات صينية وستغافورية ووطنية في مجال تصنيع النباتات الطبية والعطرية، والمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب ، علاوة على الطفرة الكبيرة في مجال شبكة الطرق مثل المستشار محور عدلي منصور ومحور الفشن على النيل الجاري إنشاؤه ، والمشروع القومي لتبطين وتاهيل الترع والذي تعد بني سويف من أعلى المحافظات في معدلات التنفيذ على مستوى الجمهورية وغيرها الكثير من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية

كما شدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة، مؤكداً على أهمية مثل اللقاءات والفعاليات والحوار مع المواطنين لزيادة وعيهم وللتعريف بالمشروعات التى تنفذها الدولة، ضمن المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصرى"حياة كريمة"،والذى يعد الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط، وهو ما يتم تنفيذها على الرغم من التحديات والأزمات العالمية والصراعات الإقليمية ونزاعات تشهدها عدد من دول الجوار والمحيط العالمي .

وتضمنت فعاليات اللقاء ، فتح باب الحوار مع الأهالي لاستعراض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمرافق وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات حول المشروعات والاحتياجات والإجابة على تساؤلاتهم،واستفساراتهم ومطالبهم في تحسين مستوى بعض الخدمات والمرافق القائمة ، والمشروعات المزمع تنفيذها بالقرى. وفقًا للاحتياجات الفعلية،والتي تشمل إنشاء مشروعات في قطاعات "الصرف الصحي وتحسين جودة مياه الشرب،ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعى، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية.