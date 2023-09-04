عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بالعين السخنة استعدادا لمواجهة روسيا وديا.. صور

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

انطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم ، بالعين السخنة تحت قيادة البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني استعدادا للتجربة الروسية فى إطار برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .. 

المنتخب الأولمبي 

ويستمر معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي حتى يوم 11 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين .

المنتخب الأولمبي 

ويلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فى الودية الأولى منتخب روسيا للمحليين  يوم 7 سبتمبر.

المنتخب الأولمبي 

وفى الودية الثانية يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا الأوليمبي يوم 11 من نفس الشهر فى ختام المعسكر . 

المنتخب الأولمبي 

وتجمع المنتخب الأولمبي صباح اليوم الإثنين فى مركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف " بمدينة أكتوبر، ثم غادر إلى العين السخنة ، وعقب الوصول أدى المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مرانه الأول فى السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء مصطفي أشرف مصطفي المحترف فى بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى الذى تأخر لظروف الطيران .

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي فى تدريب اليوم كلا من:

 

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

- الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد. 
- خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش  - أحمد عاطف قطة. 
الهجوم: عبد الرحمن أجويرو - بلال مظهر.

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

ويضم الجهاز المعاون للمنتخب مع ميكالى كلا من  : 

 

تياجو المدرب العام ، وائل رياض المدرب ، سيد السويركي مدرب الحراس ، محمود حرب المدير الإداري،  ليوناردو مدرب الأحمال،  وجواو بيدرو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعمرو سلمان الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي،  وخالد سرحان المترجم ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ، ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ، ومحمد أحمد ود.أحمد شوقي للتدليك ، وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات .

المنتخب الأولمبي روسيا ميكالي دورة الألعاب الأولمبية مصطفى أشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

موضوعات متعلقة

ثلاثي الأهلي يغادر النمسا للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يلتقي روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد

ترشيحاتنا

خالد الجندي معلقا على عمرة البدل: كلام مبتدع وتدين بالوكالة

منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراتي أثيوبيا وتونس.. شاهد

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بالعين السخنة استعدادا لمواجهة روسيا وديا.. صور

سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور

زعيم جماعة عنصرية أمريكية يعلن دعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ