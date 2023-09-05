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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

شاب سعودي يفأجا أخواته
شاب سعودي يفأجا أخواته بـ 5 هدايا..ويعلق:قليلة في حقهم

فاجأ شاب سعودي يدعي “غازي الذيابي” 5 من أخوته في تجمع عائلي بهدية لكل فرد يقدر ثمنها بـ “700 ألف ريال” معلقا: “في ذمتي أنها قليلة في حقهم”. 

وقال الشاب السعودي في مقطع الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا عبر تطبيقي “تيك توك وسناب شات” وسط تجمع عائلي محدثا والده في المقام الأول: “مسا الخير يا الربع، أبويه الشيخ أبو عقاب، الله يكتر خيرك، 30 سنة واحنا في ظلك، لا تنشدنا عن كهرباء ولا عن مويا ولا عن كتير ولا عن قليل، واليوم يا أبو الرجال الله أنعم عليه واستقليت في بيت لحالي وعيب عليه أترك اخواتي اللي محازم الظفر واللي دروعي ووقفين معي في كل صغيرة وكبيرة”.

هدية سعودي لإخوته  

وتابع الشاب مخاطبا ووالده وأخوته وسط أفراد عائلته: “اليوم بقدم شيئا بسيطا وفي الخاطر، وين أبو شوق، أو ترف، وأبو العلىن والدكتور غزاي، والدكتور شجاع، أنتم أخوي الغاليين اللي تسون عيوني التنتين، اللي بعضهم مستأجر واللي بعضهم يبي يبني في قادم الأيام، لكل واحد شقة تقدر بـ 7 الآلاف ريال تستاهلون”. 

وأكد الشاب تعليقا على مقطع فيديو آخر له بها صورة تجمعه مع أخوته وسط فرحة عارمة وامتنان بفضل الله: “للأخ قدر ومكانة عالية في الإسلام، تم إفراغ 5 شقق لكل واحد من اخواني”. 

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شاب يفأجا أخواته بـ 5 هدايا..ويعلق:قليلة في حقهم  
شاب يفأجا أخواته بـ 5 هدايا..ويعلق:قليلة في حقهم  

 

@alsqer.511 #غازي_الذيابي #اكسبلورexplore #الكفو_لانخيته_اشهد_انك_محزم #الطايف ♬ الصوت الأصلي - Alsqer511
@alsqer.511 #غازي_الذيابي #الكفو_لانخيته_اشهد_انك_محزم #اكسبلورexplore #الطايف ♬ الصوت الأصلي - Alsqer511

 

 

 

 

 

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