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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض مجسم.. غادة عبد الرازق تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صوراً من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستانا مجسما باللون الأبيض ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ،مما حازت علي أعجاب متابعيها.

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

وكان المخرج هشام الرشيدي  قد كشف عن موعد طرح أولي حكايات مسلسل “حدث بالفعل ، وهي “تحت الحزام”، التي تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق .

وقال هشام الرشيدي : بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، أول حلقات مسلسل حدث بالفعل يوم 13 سبتمبر.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

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