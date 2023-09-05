بكى وقبل يد إسعاد يونس.. ماجد الكدواني يتفاجأ بابنته في صاحبة السعادة| فيديو

فجأت إسعاد يونس ضيفها الفنان ماجد الكدواني خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، بدخول ابنته "ساندرا" بشكل مؤثر جدا على أنغام أغنية "بنت أبويا"، وهي تردد كلماتها أمام والدتها.

ودخل "ماجد الكدواني" في نوبة بكاء، متاثرا برؤية إبنته ساندرا بالاستوديو، حيث قبل يد الفنانة إسعاد يونس و ساندرا، تعبيرا عن فرحته بوجود إبنته المفاجآة التي حدثته عنها.

وعبر الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته واندهاشه بمفاجأة الفنانة إسعاد يونس، قائلا "مش ممكن اكيد جيمي هو صاحب المفاجآة الجميلة دي".

من نعم ربنا وجودك في حياتي

قدّم الفنان ماجد الكدواني شكره للفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُعرض على قناة دي إم سي.

وفي تصريحه، عبّر الكدواني عن امتنانه لوجود إسعاد يونس في حياته وقال: "أحمد الله سبحانه وتعالى أن وضعك في حياتي".

وأضاف: "لا يمكنني إيجاد كلمات تعبر عن شكري لك على دعمك لي. الحمد لله أشكر الله على وجود أشخاص مثلك في حياتي، وهذه نعمة كبيرة". وختم تصريحه بالقول: "من نعم ربنا في حياتي أن يجمعنا بأشخاص مثلك".

أبرز المحطات فى حياته الفنية

تحدث عن النجاحات الكبيرة الذي حققها خلال الفترة الماضية، وعلاقته الشديدة التي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز وقصة الصداقة القوية الذي تجمعهما وأبرز المحطات فى حياته الفنية.

وقال الكدوانى إن أسباب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، هو الخوف من الجزء الأول، موضحًا أن الجميع في الجزء الثاني تحلوا بمصداقية أعلى وهذا لا يقلل من مصداقية الجزء الأول، معقبًا: "ربنا مش بيضيع تعب حد أبدا"

وأكد الفنان ماجد الكدواني أن سيناريو مسلسل موضوع عائلي مبني على أسس دراما حقيقية و أساسات قوية، متابعًا:"عشان كدا الناس صدقت".

وأردف ماجد الكدواني : "الأعمال المتماسكة لازم هتنجح لأنها هتتصدر واحنا لو صدقنا نفسنا.. الناس هتصدقنا ويستمتعوا بالعمل الفني اللي بيتعرض ليهم".