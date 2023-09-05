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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز القومي للسينما يقيم عروض نادي السينما المستقلة.. السبت

صدى البلد

يقيم المركز القومى للسينما عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق ٩ سبتمبر في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويتم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج احمد حمدي اليك.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

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جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما ويشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما الأوبرا المصرية الدكتور وليد قانوش الفيلم الروائي القصير الفنون الشعبية القومي للسينما

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