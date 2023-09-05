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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إقبال وتفاعل كبير.. الإسماعيلية تتزين بالفنون الشعبية لفرق 4 قارات بمهرجانها الدولي

صدى البلد

تزينت محافظة الإسماعيلية، بالفنون الشعبية التي قدمتها 17 فرقة مصرية وأجنبية، مساء أمس الإثنين، والتي تمثل قارات أفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا، حيث نشرت البهجة بأنحاء المحافظة ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، ضمن مهرجانها الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

وشهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية عددا من العروض الفنية الاستعراضية، حيث قدمت فرقة سوهاج بقيادة محمد الرز فقرات "العصاية، ربابة، سوهاجية، خلخال"، وقدمت فرقة مطروح بقيادة عوام مصطفي فقرات "الترحيب، الجية، السامر"، إلى جانب فاصل غنائي للمطرب سلومة عبد الله قائد الفرقة الموسيقية.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقرات "الصيادين، سمسميتي، بتغني لمين، نوح الحمام، البدو، تنووة، الضمة" تدريب عمرو عجمي، بجانب فاصل غنائي للفنان ماهر كمال، فيما قدمت فرقة دولة إندونيسيا عرضا فنيا يعبر عن الفلكلور البلاد بفقرات "موميرا، لينغنغ نياي، الكنانة".

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وفي شاطئ الفيروز أقيم عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين ناصر، قدمت به فقرات الفلكلور السكندري الشهير المعبر عن المدينة العريقة، بينما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن البيئة السيناوية ومنها "الدبكة، التحية، رجال سينا" بقيادة الفنان سامح الكاشف، إلى جانب تقديم عرض فني لفرقة دولة الهند.

أما نادي الدنفاه فشهد عروض فرقة الشرقية للفنون الشعبية وفقرات "الفرح، السقايين، الحوايا، التحميلة" تدريب الفنان أحمد واصف، كما تضمنت عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين رقصات الفن النوبي منها "الأراجيد، السوق السياحي، الكف الجعفري، النجرشاد، الفرح النوبي، الكاكا"، وقدمت فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم عددا من الفقرات المتنوعة "التنورة، لازم نكون مع بعض، الفرح الإسماعيلاوي، يا حضرة العمدة، على إيدك، مهرجان الإسماعيلية"، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة دولة رومانيا وتراثها الثري.

وعلى مسرح نادي الأسرة تألقت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بفلكلورها الشعبي الجنوبي وفقرات "الصعيدي، الفلاحي، المزاوى، النوبة"، تدريب محمد فاروق، كما أقيم عرض فني لفرق دولتي سريلانكا والمكسيك حمل كثيرا من معالم الفن الشعبي الوطني لكلا الدولتين.

وشهدت مدينة فايد عرضا لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة محمد شحاته، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة دولة فلسطين بفلكلورها الوطني.

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ويشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وافتتحت وزير الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مساء الأحد، في قصر ثقافة الإسماعيلية، والذي تستمر فعاليات المهرجان حتى 8 سبتمبر الحالي، ليقدم لأبناء الإسماعيلية وضيوفها باقة من الفنون الشعبية المعبرة عن أصالة وثراء فلكلور الشعوب المشاركة.

الاسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الشاعر مسعود شومان العلاقات الثقافية الخارجية العلاقات الثقافية العامة لقصور الثقافة هيئة تنشيط السياحة

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