قدرات الدولة.. الرئيس السيسي: التغيير يحتاج عمل الجميع وليس الحكومة فقط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “المصريين خرجوا في 2011 عشان لم تقدم الدولة لهم المطلوب، ولكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان”.

وكشف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن التوصيف الذي وصل لـ المواطنين أن الدولة لا تريد تقديم لهم، ولكن التغيير في مصر يحتاج عمل الجميع، ليس الحكومة فقط .

وأوضح :" نعمل ثورة والدولة تخسر 400 مليار دولار، موضحًا أن الدولة في أحوج ما يكون لكل دولار فيها".

وتابع:" الدولة تقدم الدعم في الصحة و التعليم، وأنه لول الزيادة السكانية، لكن الوضع أفضل بكثير".

وكشف أن الزيادة السكانية ليس حرية مطلقة، ولكن على المواطنين العلم بذلك.