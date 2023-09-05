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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط كبير بميناء الإسكندرية بواقع 4153 حاوية خلال 48 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد  50 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة  ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 4153 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1868 حاوية بينما تم ورود 2285 حاوية مكافئة.

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وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم تداول  218 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الاسكندرية الحاويات المتداولة الحاويات الواردة السلع الاستراتيجية الصحة المهنية الصب الجاف تداول الحاويات بضائع عامة

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