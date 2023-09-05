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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط.. رفع 450 طن مخلفات خلال حملات نظافة في 24 ساعة

حملة لرفع القمامة
حملة لرفع القمامة وإزالة المخلفات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات النظافة والتجميل وتسوية الشوارع مستمرة بالقري والمراكز والأحياء وفقاً للامكانات المتاحة، لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بقطاع النظافة وخلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة. 

وأشار إلى رفع 450 طن مخلفات وقمامة فضلاً  عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة خلال حملات بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها خلال يوم واحد.

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وأوضح محافظ أسيوط إن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والفتح والبداري والغنايم قد قامت بشن حملات نظافة مكبرة على مدار يومين وخلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرفع اكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين حفاظاً علي البيئة فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي بالإضافة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة ومرور المواطنين والمركبات وهو ما أسفر عن رفع 450 طن مخلفات خلال يوم واحد. 

وأوضح أن تلك الحملات جاءت بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسؤولي النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لكل وحدة محلية كل في نطاق عمله.

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