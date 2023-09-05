كريم بنزيما بالزي العربي في أحدث ظهور.. شاهد

شارك لاعب الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما صورا عبر حسابه الرسمي عبر خاصيه استوري انستجرام

وظهر كريم بنزيما في الصور وهو يرتدي الزي العربي مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معه.

فاز فريق اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافساتالجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

وتعرض حامل الكرة الذهبية، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة للإصابة، ليتم استبداله في الشوط الأول.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 63، أعقبه زميله البرتغالي ديوجو فيليبي جوتا في الدقيقة67.



وأكد البرازيلي إيجور كورنادو انتصار “النمور” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاطفي المركز السادس.