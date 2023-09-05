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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صلاح زيدان: جميع الرجال عرضة لأمراض البروستاتا.. وأغلب المشاكل الانسدادية تصيب كبار السن

صدى البلد

قال الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، إن أمراض البروستاتا ليس لها سن معين، فهي تصيب الأصغر و الأكبر سنا.

وأوضح "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم "شاهيناز جاويش"، أن البروستاتا ليس لها أي علاقة بحدوث الضعف الجنسي، مشيرا إلى أن أمراض البروستاتا تصيب في سن 40 لـ 45 سنة وهذا السن هو بداية حدوث الضعف بصفة عامة.

أعراض تضخم البروستاتا الحميد و الخبيث واحدة

ولفت "زيدان"، إلى أن أغلب المشاكل الإنسدادية تصيب كبار السن، مثل تضخم البروستاتا و الحصوة بالمثانة، منوها إلى أن تضخم البروستات يمكن أن يكون حميد أو غير حميد و أعراضهم مماثلة، أو يمكن اكتشافها بالصدفة دون الإحساس بأي أعراض. 
 

صلاح زيدان أمراض البروستاتا البروستاتا تضخم البروستاتا الحصوة بالمثانة

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