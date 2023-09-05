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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من عواقب قرار بوتين

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي قادر على السيطرة على أوديسا وخاركيف إذا لزم الأمر.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال ريتر: "لقد خسرت أوكرانيا شبه جزيرة القرم من خلال تصرفاتها في عام 2014. وبسبب اختيارها في عام 2022، خسرت دونباس وزابوريجيا وخيرسون. وإذا استمرت كييف في إطالة أمد هذا الصراع حتى تصبح غير قادرة جسديًا على الدفاع عن نفسها، فإنها تخاطر بخسارة المزيد… بما في ذلك أوديسا وخاركيف”.

وأشار ريتر إلى أن أوكرانيا وشركائها الغربيين لم يدركوا بعد أن القيادة الروسية ليست في مزاج للمفاوضات من أجل المفاوضات.

وأضاف: "أدرج بوتين أهدافه وغاياته عندما يتعلق الأمر بالصراع: إزالة النازية، ونزع السلاح، ورفض أوكرانيا الانضمام إلى الناتو".

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وأوضح ريتر أن روسيا تعمل على تحقيق أهدافها وغاياتها المعلنة، ولا يستطيع الغرب وأوكرانيا أن يفعلوا الكثير لوقف ذلك.

الجيش الروسى أوديسا خاركيف دونباس شبه جزيرة القرم أوكرانيا

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