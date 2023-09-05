عدلي القيعي عن خلافه مع محمد فضل: مش عايزين نحول الأمر لتراشق

وجه الإعلامي سيد علي، سؤالا لـ عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، قائلا:" أنت شادد على محمد فضل ليه".

وقال عدلي القيعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "أنا مش شادد ده موقف وعدى".

وأضاف عدلي القيعي: "إحنا مش عايزين نحول الأمر إلى تراشق".

وتابع عدلي القيعي: "ما حدث من محمد فضل مجرد موقف مكنش موفق فيه، ومينفعش يتقال الأهلي مفيهوش احترافية".

وأكمل عدلي القيعي: "محمد فضل كلمني النهاردة وهو شخصية محترمة وكادر استثنائي".

ولفت عدلي القيعي: "لازم محمد فضل يكون قيادة في الكرة المصرية في المستقبل ولديه إمكانيات كثيرة ".