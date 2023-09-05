عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيعي يفتح النار: محمد فضل لا يحب أحدا ومتفرغ للهجوم على الأهلي

صدى البلد

وجه عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي المصري، هجوما حادا ضد محمد فضل مدير التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء بداعي انزلاقه في محاولات إعلامية لمهاجمة الأهلي على حد وصفه.

وأكد القيعي عبر برنامجه ملك وكتابة بقناة الأهلي أنه مصدوم في محمد فضل لأنه دخل في نفس الإطار الذي يحاول به بعض الإعلاميين ضرب القلعة الحمراء وتقليص أسباب نجاحه رغم أن الأهلي هو الجهة الوحيدة التي تحقق النجاحات في الكرة المصرية وتضعها في مصاف العالمية منذ كأس العالم الأخيرة.

وقال القيعي: "صدمتي كيرة في محمد فضل وأعلم أنه سيهاجمني لأنه لا يحب أحد. ويتفرغ للنيل من الأهلي ومحاولة لي الحقائق وتفسير الأمور بشكل عكسي. يا فضل إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للظلم في وقت ما فقد وقف معك أبناء النادي وعدت مرة أخرى".

وواصل: "عندما اعتزلت توسم الأهلي فيك كادر إداري مثقف وأنت كذلك لكنك تنتزع المصداقية من هذه الثقافة بأنك تضع الأهلي ورجاله في رأسك دائما.. الأهلي هو صاحب الفضل في تقديمك إلى المعترك الإداري المصري رياضيا".

وانتقد القيعي تصريحات سابقة لفضل دون الكشف عن تفاصيلها بالقول: "تقول أن الأهلي لو لديه 5% احترافية؟ لو لدى فضل 5% احترافية لاختلف حديثه وتناوله لما قولناه جيدا".

وأتم قائلا: "لا فائدة من الكلام. لن يتراجع عما قال أو يسير وفقا لما ينبغي أن تكون عليه قيمته الكروية والثقافية. يملك لكن هل يريد؟ ابق في دائرة الانغلاق على تصفية الحسابات".

وكان محمد فضل قد انتقد في تصريحات إذاعية موقف الأهلي بشأن طلبه إعفاء لاعبيه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقام حاليا لارتباطه بخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال فضل عبر إذاعة (أون سبورت إف إم):" علاقتي بمجلس الأهلي ومسؤوليه ممتازة ولكن أقول لهم كفى إصدارا للبيانات لأن الجماهير تتفاعل معها رغم أن الأهلي أحيانا لا يكون لديه الحق".

واستنكر فضل موقف الأهلي بشأن لاعبيه الدوليين وتصعيد الأزمة رغم أنه لم يفعل نفس الأمر مع لاعبيه الأجانب مثل علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج.

وأضاف عضو الاتحاد المصري السابق:" الأهلي يتحدث عن مخالفة منتخب مصر للوائح ، والحقيقة أن منتخب تونس أيضا لم يقم باستدعاء معلول قبلها بأسبوعين فهل يستطيع مسؤولو الأهلي التحدث؟".

أهلي الاهلى المصري العاصمة الجزائر القيعي الحسابات تصفية الحسابات رئيس شركة كرة القدم شركة كرة القدم عدلي القيعي كأس العالم قناة الأهلي مباراة السوبر منتخب مصر ا منتخب تونس معسكر منتخب مصر يهاجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

القيعي يفتح النار: محمد فضل لا يحب أحدا ومتفرغ للهجوم على الأهلي

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

نزل سعره .. أفضل وقت لشراء الذهب اليوم

ترشيحاتنا

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

«الجبلاية» تعلن موعد انطلاق الدوري.. وموقف الأهلي من تأجيل مبارياته بالموسم الجديد

قرعة كأس العالم للأندية اليوم في جدة بمشاركة الأهلي.. تفاصيل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

اليوم.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الياباني في القاهرة

اليوم.. بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري في مزايدة عمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ