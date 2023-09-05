القيعي يفتح النار: محمد فضل لا يحب أحدا ومتفرغ للهجوم على الأهلي

وجه عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي المصري، هجوما حادا ضد محمد فضل مدير التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء بداعي انزلاقه في محاولات إعلامية لمهاجمة الأهلي على حد وصفه.

وأكد القيعي عبر برنامجه ملك وكتابة بقناة الأهلي أنه مصدوم في محمد فضل لأنه دخل في نفس الإطار الذي يحاول به بعض الإعلاميين ضرب القلعة الحمراء وتقليص أسباب نجاحه رغم أن الأهلي هو الجهة الوحيدة التي تحقق النجاحات في الكرة المصرية وتضعها في مصاف العالمية منذ كأس العالم الأخيرة.

وقال القيعي: "صدمتي كيرة في محمد فضل وأعلم أنه سيهاجمني لأنه لا يحب أحد. ويتفرغ للنيل من الأهلي ومحاولة لي الحقائق وتفسير الأمور بشكل عكسي. يا فضل إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للظلم في وقت ما فقد وقف معك أبناء النادي وعدت مرة أخرى".

وواصل: "عندما اعتزلت توسم الأهلي فيك كادر إداري مثقف وأنت كذلك لكنك تنتزع المصداقية من هذه الثقافة بأنك تضع الأهلي ورجاله في رأسك دائما.. الأهلي هو صاحب الفضل في تقديمك إلى المعترك الإداري المصري رياضيا".

وانتقد القيعي تصريحات سابقة لفضل دون الكشف عن تفاصيلها بالقول: "تقول أن الأهلي لو لديه 5% احترافية؟ لو لدى فضل 5% احترافية لاختلف حديثه وتناوله لما قولناه جيدا".

وأتم قائلا: "لا فائدة من الكلام. لن يتراجع عما قال أو يسير وفقا لما ينبغي أن تكون عليه قيمته الكروية والثقافية. يملك لكن هل يريد؟ ابق في دائرة الانغلاق على تصفية الحسابات".

وكان محمد فضل قد انتقد في تصريحات إذاعية موقف الأهلي بشأن طلبه إعفاء لاعبيه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقام حاليا لارتباطه بخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال فضل عبر إذاعة (أون سبورت إف إم):" علاقتي بمجلس الأهلي ومسؤوليه ممتازة ولكن أقول لهم كفى إصدارا للبيانات لأن الجماهير تتفاعل معها رغم أن الأهلي أحيانا لا يكون لديه الحق".

واستنكر فضل موقف الأهلي بشأن لاعبيه الدوليين وتصعيد الأزمة رغم أنه لم يفعل نفس الأمر مع لاعبيه الأجانب مثل علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج.

وأضاف عضو الاتحاد المصري السابق:" الأهلي يتحدث عن مخالفة منتخب مصر للوائح ، والحقيقة أن منتخب تونس أيضا لم يقم باستدعاء معلول قبلها بأسبوعين فهل يستطيع مسؤولو الأهلي التحدث؟".