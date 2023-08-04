عدلي القيعي يكشف كواليس أهم صفقات الأهلي.. فيديوجراف

كشف المهندس عدلي القيعي مدير شركة كرة بالنادي الاهلي كواليس عن أهم صفقات النادي الاهلي وموقفه من أزمة التعاقد مع سوزا وغيرها من الموضوعات الهامة .

تصريحات عدلي القيعي

رفض المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق على الأنباء المنتشرة مؤخرا، حول رغبة القلعة الحمراء في التعاقد مع بعض اللاعبين، ومن بينهم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر، مشيرا إلى أن توقيع أي لاعب ليس له قيمة، إلا في حالة كونه لاعبا حرًا وفي الفترة القانونية المسموح بها.

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