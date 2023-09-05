كيفية التخلص من الوسواس.. دار الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن كيفية التخلص من الوسواس، الذي يعاني منه كثير من الأشخاص في الوقت الحالي ويحتاجون إلى طريقة علاج الوسواس.

التخلص من الوسواس

وقالت دار الإفتاء، في بيانها عن كيفية التخلص من الوسواس، إن مِن رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يحاسبهم على الوساوس التي قد تجول في خواطرهم.

وأضافت، دار الإفتاء، أن التغلب على الوسواس يكون بمعالجة أسبابه بالرجوع إلى المختصين، والبناء على غالب ظنه فيما يفعل حتى لا يتحكم الوسواس في حياته اليومية.

وتابعت: وذلك مع التوصية بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتحصن بقراءة القرآن الكريم خاصة المعوذتين، والإكثار من الذِّكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكرت دار الإفتاء، أن الشخص الذي تأتيه الوساوس القليلة أثناء أدائه لبعض العبادات، عليه أن يكمل عبادته ولا ينشغل بتلك الوساوس.

علاج الوسواس القهري

تحدث الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن الوسواس القهري، وكيفية علاجه .

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن مريض الوسواس القهري يجب عليه أن يلجأ إلى الطبيب ويأخذ الدواء ، حتى تتحسن حالته ، منوها أن الإهمال في علاج الوسواس القهري قد يصل به إلى أمراض خطيرة.

وذكر أن مرض الوسواس القهري ، هو عبارة عن اضطراب في كيميا المخ ، وهذا الاضطراب لا يعالج إلا بالأدوية ولا تظهر نتيجة ومفعول الدواء إلا بعد 3 أشهر أو ستة أشهر وحتى بعد تحسن حالة مريض الوسواس القهري لا يمنع الدواء إلا باستشارة الطبيب.