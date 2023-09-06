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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ليلة إضافية لـ أنغام بالكويت بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.. أول تعليق من أحمد العوضي بعد تعاقده على بطولة الإسكندراني

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

تلبية لرغبة الجمهور..ليلة إضافية لـ أنغام بالكويت بعد نفاد تذاكر الحفل الأول

حالة من الصدمة، انتابت محبى صوت مصر أنغام على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت عقب نفاد تذاكر حفلها بالكامل الذي من المقرر إقامته يوم 29 من سبتمبر الجاري على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت خاصة بعد طرحها بساعات قليلة فقط.


 

الإسكندرية السينمائي يعلن نتيجة استفتاء أهم 100 فيلم غنائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن نتيجة استفتاء أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية والتي شارك بها نحو ثلاثون ناقد وسينمائي مصري.

 

أول تعليق من أحمد العوضي بعد تعاقده على بطولة الإسكندراني

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف

 

نجاة الفنان السوري أيمن زيدان من انفجار أنبوبة غاز بمطعم بيتزا

نجا الفنان السوري أيمن زيدان من انفجار أسطوانات غاز في مطعم صغير بجوار منزله، مشيرا إلى أنه بخير لكن الانفجار خلف أضرارا مادية.

 

استمرار عرض فيلم نزوح في سينما زاوية

يستمر عرض الفيلم الروائي السوري نزوح للمخرجة سؤدد كعدان بطولة كندة علوش وسامر المصري في سينما زاوية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري على عروض الفيلم في الأسبوع الأول، إذ انطلق الفيلم تجاريًا يوم 30 أغسطس.

أحمد العوضى الأخبار المحلية والعالمية الإسكندرية السينمائي التواصل الاجتماعي الساعات الماضية السينما المصرية الشيخ جابر الاحمد

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