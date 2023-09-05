وزير النقل الأسبق: مشروعات البنية التحتية في مصر غير مسبوقة

أكد جلال مصطفى السعيد، وزير النقل الأسبق، إن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في مصر وخاصة مشروعات النقل مشروعات غير مسبوقة.

وقال جلال السعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" مشروعات البنية التحتية تؤهل الدولة كي تكون جاذبة للمزيد من الاستثمارات".

وأضاف جلال السعيد :" مشروعات البنية التحتية كانت مطلوبة بشكل كبير، ولا يمكننا جذب أي مستثمر بدون توافر بنية تحتية قوية ".

وتابع جلال السعيد :" العاصمة الإدارية الجديد مشروع كبير يصب في مصلحة الدولة المصرية وعلينا ان نستغلها لجذب الاستثمارات".

وأكمل جلال السعيد :" يجب العمل على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتذليل كافة العقبات".