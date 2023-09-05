وزير النقل يبحث مستجدات خط نقل المحاصيل سريعة التلف مع سفير إيطاليا

وزير النقل

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بالسفير / ميكيلي كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون في تمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح. مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما بحث وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بايطاليا ، مؤكداً على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به خاصة وانه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو افريقيا كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكي والذي سيقوم بتنفيذه تحالف ترانس اي تي التابعة لوزارة النقل المصرية وشركة المافيفا الإيطالية من خلال التعاقد مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي خلال الفترة القادمة .

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية الى أوروبا والمساهمة في تشجيع المستثمرين الايطاليين للاستثمار وإقامة المصانع في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية، مشيرا الى اهتمام عدد من الشركات الإيطالية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال الاستغلال التجاري الأمثل لمحطات وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة مثل محطات(القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل) بالإضافة الى المحطات الكبرى بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية