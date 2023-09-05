عضو مجلس الشيوخ يهنئ القنصل السعودي على الذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد المملكة

هنأ النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية، بقرب حلول الذكرى الثالثة والتسعون لتوحيد المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر الجاري وأهدى سعادته درعا بهذه المناسبة.

جاء ذلك خلال استقبال الهويشان للنائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ المصري، بمقر القنصلية، لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات الممتدة بين مصر والمملكة.

كما تناول الطرفان العلاقات السعودية المصرية على مدى الثلاث وتسعون سنة الأخيرة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه والتي شهدت كثير من الأحداث والتطورات والدعم الدائم بين البلدين والشعبين الشقيقين.