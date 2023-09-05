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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشيد بدور شركة المياه وقت الأزمات والطوارئ بالثغر

افتتاح مركز خدمة
افتتاح مركز خدمة عملاء محرم بك للمياه

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الملحق الإداري وأعمال تطوير فرعى ومركز خدمة عملاء محرم بك والبلد.

وتفقد محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان ، مركز  خدمة العملاء حيث يقدم المركز   جميع الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية و يخدم المركز جغرافيا منطقة محرم بك بالكامل وحتي منطقة رأس التين، بالإضافة إلى منطقة بشاير الخير ( 1 ) ، ( 2).

وأشاد المحافظ، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها شركة مياه الشرب بالإسكندرية على أرض المحافظة خاصةً وقت الأزمات والطوارئ ، و أعمال تطوير البنية التحتية بعدد كبير من المناطق.
 

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ومن الجدير بالذكر أن مركز خدمة العملاء هو مركز الكتروني متكامل يعمل بدون توقف، فهو مزود بجهازي خدمة ذاتية تساعد على إجراء جميع الخدمات مثل (التعاقدات - الشكاوي - الاستعلامات - دفع الفواتير - تسجيل القراءات - وغير ذلك) بسهولة تامة دون الاستعانة بموظفين،كما يوجد موظف خدمة عملاء جاهز للمساعدة عند الحاجة والإجابة على أية استفسارات وذلك بما يتماشى مع سياسة الدولة فى التيسير على العملاء.

جاء ذلك بحضور  الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية  ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة  شركة مياه الشرب  بالإسكندرية.

الاسكندرية الأزمات والطوارئ الاسكان والمرافق البنية التحتية الدكتور عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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