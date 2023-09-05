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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: مشروع استراتيجية الأمطار يستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يستقبل وزير الاسكان بديوان عام المحافظة

ثمن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ما توليه القيادة  السياسية من  اهتمام بالعاصمة الثانية وتنفيذ العديد  من  المشروعات القومية الضخمة  بالمحافظة ومن ضمنها مشروع استراتيجية  ادارة مياة  الأمطار  التي تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه والاستفادة منها.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل بين  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات وفق جدولها الزمنى المتفق عليه، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ تلك المشروعات يتم التعامل مع كافة المعوقات التى يتم إيجادها داخل بنية تحتية متهالكة لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين.

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جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد  الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم كلا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الكبرى  المنفذة على أرض محافظة  الإسكندرية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ  الإسكندرية ووزير الإسكان والمرافق، للموقف التنفيذي لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والذي تقوم بتنفيذه إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويقوم بالأعمال الاستشارية المركز الهندسي لكلية الهندسة ويجري التنفيذ بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي لصالح محافظة الإسكندرية.

ويتضمن المشروع ٩ مراحل تخدم  ١٥٠ نقطة ساخنة لجمع مياه الأمطار بالإسكندرية ،حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى في مناطق (الشاطبى- كليوبترا – لوران)، وجاري العمل الآن في المرحلة الثانية بمناطق( ميدان  فيكتور عمانويل - شارع  النقل  والهندسة  - محمد نجيب سيدي بشر) وتم مراعاة التنسيق مع جميع المرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات  قبل بدء أعمال الرصف لمراعاة خطوط الانحدار .

وتفقد كلا من المحافظ ووزير الإسكان ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية مراحل تنفيذ المشروع بمنطقة سموحة، وذلك بحضور  الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وأحمد جابر رئيس مجلس إدارة  شركة مياه الشرب  بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واستشاري تنفيذ المشروع.

الاسكندرية الاستراتيجية المتكاملة الاجهزة التنفيذية الهندسية للقوات المسلحة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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