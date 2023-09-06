فعاليات النشاط الصيفي بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين.. تفاصيل

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، نتاج ورش النشاط الصيفي، وذلك في تمام الساعة الـ الحادية عشر والنصف صباحا، اليوم الاربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، ويأتي المعر تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 16 سبتمبر 2023.

يشار إلى أن متحف طه حسين، هو فيلا طه حسين أو "رامتان"، والتى حولتها وزارة الثقافة المصرية إلى متحف لتخليد ذكرى عميد الأدب العربي، وتتكون فيلا المتحف من دورين ومكتبة.

ويوجد بمدخل المتحف تمثال يمثل رأس طه حسين من البرونز من عمل الفنان عبد القادر رزق سنة 1936، والكرسى الذى كان يجلس عليه طه حسين والمكتب الذى كان يكتب سكرتيره عليه وقاعة الطعام والمكان المخصص لابنه مؤنس وكذلك غرفتان للإدارة، وعرض لبعض المتعلقات للدكتور طه حسين من ملابس وأوسمة عربية وأجنبية وقلادة النيل التى حصل عليها والميداليات التى أعطيت له فى مناسبات مختلفة.

تم افتتاح أعمال تطوير المتحف فى يناير 2013 بتكلفة مليون جنيه بعد إغلاق دام 7 سنوات ليصبح منارة ثقافية، واشتمل التطوير على ترميم وتركيب نُظم أمنية حديثة ومعالجة أساسيات المنزل وفهرسة وأرشفة المكتبة ورقمنتها وعمل توسعات لها لكى تستوعب جميع الكتب التى تم إهدائها من أسرة طه حسين مع تجليدها وعرضها بصورة علمية وتحتوى على 6859 كتابًا منها 3725 كتابًا باللغة العربية، 3134 كتابًا باللغات الأجنبية، 54 كتابًا من مؤلفاته القصة – الأدب – التاريخ – الفلسفة، كما شمل التطوير تغيير شبكة الإضاءة – استحداث أجهزة تكييف – ترميم الأثاث والمقتنيات بالكامل عن طريق الإدارة العامة للبحوث وصيانة الأعمال الفنية، تغيير بلاط الممرات وعمل شبكة لصرف مياه الأمطار ورى الحديقة، تركيب أعمدة إنارة حديثة بالموقع العام والحديقة، تغيير الأرضيات الخشبية بالكامل، تغيير خرسانة سقف الدور الثاني، وإنشاء بنك معلومات.