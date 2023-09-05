نبيل نعيم لـ صدى البلد: اعتصام رابعة كان هدفه إعلان حكومة يعترف بها الاتحاد الأوروبي|فيديو

صرح الجهادي السابق نبيل نعيم، في ندوة خاصة بصدى البلد ، قائلا: لا يمكن لأحد أن يضللنا أو يحرّف الحقائق الخاصة باعتصام رابعة المسلح، لأننا رأينا الأحداث بأنفسنا ولم نسمع عنها أو نقرأ عنها.

وأكد نبيل نعيم، أن أول شخص استشهد في رابعة هو ضابط أمن، حيث تعرض لإطلاق نار أثناء توجيه المعتصمين لمغادرة الاعتصام والعودة إلى محافظاتهم، مما أدى إلى وقوع اشتباكات.

الاعلان عن حكومة من داخل إعتصام رابعة



وأشار نبيل، إلى أنه خلال فترة حكم الجماعة الإخوانية لمدة عام فضحوا أنفسهم، حيث اعترفوا بأنهم نفذوا حادثة المنشية التي تعود لعهد عبد الناصر بعد أن كذبوا على الناس لمدة 40 عامًا، واعترفوا أيضًا بأنهم أدخلوا الأسلحة مخبأة في كراتين المياه خلال اعتصام رابعة، وهذا الأمر تم رصده وبالتالي، كان الاعتصام مدبرًا وهدفه الإعلان عن حكومة من داخل الاعتصام يتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي كحكومة رسمية.



وأضاف نبيل: وجدنا في العديد من مقاطع الفيديو التي نشرتها الجماعة الإخوانية أثناء اعتصام رابعة، لجثامين متحركة تحت الكفن، وهذه الفيديوهات مشهورة، وبالتالي فإنهم كاذبون.



الإخوان خانوا كل حلفائهم

وأوضح نبيل ، أن الشعب رفض الإخوان وسياستهم، وقاموا بإزاحتهم عن السلطة، وقال زعيم السلفيين إنهم جلسوا مع الرئيس مرسي واتفقوا على تخصيص 4 محافظات لحزب النور من إجمالي 24 محافظة، وتبقى الـ20 محافظة الأخرى للأخوان. ولكنهم تفاجؤوا بعد إعلان حركة المحافظين عدم وجود أعضاءهم في أي محافظة، وبالتالي خان الإخوان حزب النور وكل حلفائهم الذين ساعدوهم في الوصول إلى السلطة.