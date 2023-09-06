جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

حقق مقطع فيديو يجمع بين جد وحفيده الآلاف المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنها “تيك توك”.

أظهر مقطع الفيديو تحدث الجد إلى حفيده يوم ولادته قائلا: “أحيك في بيت جدك، معزز ومكرم وأبشر بك إنك على سمي، وأبشر يا طويل العمر، وإذا الله أحياني والساميعن إن شاء الله زواجك عليه، وتختار اللي تبغاها، تستاهل والله يبارك فيك، ويجعلك من الصالحين، شرفت بيت جدا”.

جد وحفيده

وكشف مقطع الفيديو أنه بينما يتحدث الجد الخليجي إلى حفيده يقوم بوضع النقود حوله كـ “نقطة له”.

ولفت ناشر مقطع الفيديو إلى أن والدة الطفل مطلقة؛ لذا أردا الجد تعويض الطفل وأمه بما يستطيع قولا وفعلا.

وكانت من بين التعلقات على مقطع الفيديو: “الله يبارك في جدك”، “ونعن الجد”، “الله يكتر من أمثال من يجبرون الخاطر".