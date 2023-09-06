وزير قطاع الأعمال يتفقد عمليات بناء المصانع الجديدة بشركة دمياط للغزل والنسيج

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بجولة في شركة دمياط للغزل والنسيج التابعة لـ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، رافقته خلالها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

و تفقد الوزير خلال الزيارة أعمال البناء والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة ومن بينها أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز داخل قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 32 مليون متر سنويا.

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وعقب زيارته إلى مدينة دمياط للأثاث.

واستعرض الدكتور عصمت المخطط العام لإدارة أصول الشركة وخطة التطوير في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا خلال اجتماعه بمسؤولي الشركة والاستشاري المسؤول وعدد من مقاولى التنفيذ، بحضور اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات ضخمة لاستعادة الريادة عالميًا في هذا القطاع.

وأكد أن مشروع التطوير شامل ومتكامل بدءًا من زراعة القطن وتنظيم عمليات التداول والتجارة مرورًا بالحلج والتصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي والتسويق.

وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف الحالي للمشروع بكافة مكوناته ومراحله ومستجدات الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد ومعدلات التنفيذ، والطاقة الإنتاجية وخطة التسويق والتكنولوجيا الجديدة التي سيتم استخدامها، وتدريب العاملين، موضحا أن مشروع تطوير شركة دمياط يتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر بطاقات إنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة لإنتاج 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.

وناقش الدكتور عصمت، كميات الخامات اللازمة للإنتاج، ومراحل العملية الإنتاجية بداية من توفير الخامات مرورا بالغزل وتحضيرات النسيج وعملية النسج وصولًا إلى التجهيز والتشطيب والفحص والجودة، مضيفا أن إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1,5 مليار جنيه، وأن تكلفة الماكينات الحديثة الجاري توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.

وأكد أهمية مواصلة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة للتعامل مع الماكينات الحديثة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبرامج رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة، وكذلك تطوير البنية التحتية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تخطيط موارد الشركات ERP في إطار التحول الرقمي.

يشار إلى أن مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، التي تأسست عام 1959، يتضمن مصنعا للغزل على مساحة 21,600 متر مربع بإجمالي نحو 44 ألف مردن وطاقة إنتاجية 22 ألف طن سنويا، ومجمع التحضيرات والصباغة على مساحة 15400 متر مربع، ومجمع نسيج الجينز بإجمالي مساحة 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) باجمالي عدد 192 نول، وبطاقة إنتاجية 32 مليون متر من اقمشة الجينز سنويا.