لا يوجد تغيير.. الخارجية توضح نتائج المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الجامعة العربية تتبنى قرارات مهمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولها دلائل مهمة.

وأوضح شكري، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، أن بند السد دائمًا ما يكون على جدول الأعمال، وأن هناك دعم من الجامعة العربية لحقوق مصر والسودان المائية؛ حتى لا تكون هناك مشكلات خاصة بالماء.

وأضاف أن القاهرة استضافت جولة مفاوضات ثلاثية بشأن ملء وتشغيل السد، خلال أغسطس الماضي.

ولفت إلى أنه خلال الجلسات، تبين أنه لا يوجد تغير في الموقف الإثيوبي، وأن الجانب الإثيوبي لا يريد الأخذ بأي حل وسط؛ لكي تكون هناك تلبية لـ مصالح الدول الثلاث.

وأشار إلى أن مصر تريد التوصل إلى حل سلمي، ولكن إثيوبيا مستمرة في ملء السد، لافتا إلى أن مصر تطالب الجامعة العربية بـ الاستمرار بمطالبة إثيوبيا بالاتفاق على وضع حل لا يضر بمصلحة أحد.