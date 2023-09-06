بالأحمر الناري.. عبير صبري بإطلالة أنيقة ولافتة | شاهد

نشرت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

وأطلت عبير صبري، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت عبير صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور عبير صبري