أخبار التوك شو|الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتصريح ناري لوزير الخارجية عن سد النهضة

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات الهامة، ونرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي.



خبير علاقات دولية: عودة سوريا للجامعة العربية تمثل استقرارا حقيقيا



قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن عودة سوريا للجامعة العربية هي نقلة نوعية لمسار العمل العربي المشترك، على اعتبار أن عودة سوريا للجامعة العربية كانت بمثابة البداية، مؤكدا أن الجامعة العربية ما زالت تقوم بجهود جبارة من أجل استكمال المسار في الداخل السوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه الدولة المهمة بمحيطها العربي والإقليمي.

وأضاف فارس، خلال مداخلة عبر تغطية خاصة تقدمها الإعلامية فروز مكي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه على اعتبار أن عودة سوريا للجامعة العربية تمثل استقرارا حقيقيا في ظل أن هناك ثوابت للدول العربية في التعامل مع الأزمة السورية، ومن أهم هذه الثوابت ضرورة خروج كل القوات الموجودة على الأرض السورية.

وتابع: "وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وغيرها من القرارات المهمة التي تمثل نقلة حقيقية في العلاقات العربية العربية، وبالتالي أرى أن الدول العربية مجتمعة تحققت بشكل كبير في سبيل تحقيق استقرار نوعي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية؛ بأن هناك خارطة طريق ولجنة وزارية معنية من خلال جامعة الدول العربية لإحداث تقارب حقيقي بين الشقيقة سوريا وغيرها من الدول العربية، بما يخدم العمل العربي المسترك بشكل كبير".

سد النهضة والقضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات سامح شكري باجتماع وزراء الخارجية بالجامعة العربية



وجه سامح شكري وزير الخارجية كلمة هامة خلال اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وتحدث عن آخر مفاوضات السد الإثيوبي، والقضية الفلسطينية، وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز التصريحات:

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة



عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا مفصلا عن سعى اليابان إلى أن تصبح خامس دولة تُنزل مركبة فضاء على سطح القمر، إذ تختبر غدًا الخميس، تقنية الهبوط الدقيق للمركبة «مون سنايبر» منخفضة التكلفة.

مقرر المجلس القومي للسكان سابقا: 50% من الشعب المصري أقل من 35 عاما



قالت الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن القضية السكانية يتم التحدث بها منذ فترة كبيرة جدا، مشيرة إلى أن الدولة يجب أن تهتم بها إهتمام مباشر لأنها قضية صعبة جدا.

وأضافت الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القضية السكانية تتحرك على أكثر من محور، منها التوزيع الجغرافي مناسب لمصر، وبالتالي يعطي فرصة لعمل تنمية أفضل للسكان، وسيكون هناك معيشة وتهوية أفضل.



طالبة تقبل قدم والدها في حفل تخرجها.. شاهد البكاء

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" طالبة مصرية تقبل قدم والدها في حفل تخرجها".

وجاء في التقرير أن الطالبة قدمت الشكر لـ والدها على ما قدمه من أجلها، ودخلت الطالبة في حالة بكاء.



وفقا لبيانات 2022.. التعبئة والإحصاء:58% من السكان أقل من 30 عاما في مصر

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يناقش الأبعاد المختلفة للقضية السكانية، مشيرا إلى أن اليوم هناك جلسة مهمة جدا للمؤتمر لأنها تتحدث عن العائد الديموغرافي والفرص والأثار الإقتصادية.

وأضاف الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن مصر لديها وفقا لبيانات عام 2022 فإن 58% من السكان أقل من 30 عاما، وبالتالي هناك قوة شبابية كبيرة، ونستطيع الإستفادة من تلك الفرصة الديموغرافية.



ذروتها غدا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى امتداد لمرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “تن”، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتي الاثنين المقبل، ولكن ذروة الارتفاعات هي غدا الخميس والجمعة، موضحة أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبرى نهارا إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة تكون ارتفاع بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نظرا لتواجد نسب الرطوبة ولكن بنسب أقل من الأيام السابقة.